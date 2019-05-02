لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّ "بعد معرفتي بموضوع المشتقات النفطية الّتي تسرّبت على شاطئ جدرا والجية، اتّصلت بكّل من وزيرة الطاقة والمياه ووزير البيئة ومدير عام "مؤسسة كهرباء لبنان"، لنعرف مصدر التلوّث أقلّه".
وأوضح في مداخلة تلفزيونية، أنّ "الكمية الّتي تسرّبت ليست نفسها كتلك الّتي تسرّبت خلال العدوان الإسرائيلي، لكنّها مؤذية بيئيًّا وللموسم السياحي"، مشدّدًا على "أنّني لمست كلّ جدية لدى وزيرة الطاقة والمدير العام لـ"كهرباء لبنان" الّذي سينزل إلى الأرض لمعاينة الموضوع، وسيحاولون كشف السبب ومصدر التسرّب، ولتتحمّل كلّ جهة مسؤوليّتها".
وأكّد عبدالله "وجوب أن ننتظر التقرير النهائي للجهات المعنية لمعرفة مصدر التسرب، ويجب البحث عن طريقة لإزالة الفيول عن الشاطئ".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الجهات المعنية تعمل على كشف مصدر الفيول المتسرب ولتتحمل كل جهة مسؤوليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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