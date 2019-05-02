طقس اليوم غائم جزئيا وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا متقلّبا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح السبت، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائما جزئيًا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط ب​درجات الحرارة​ فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح المحمّلة بالغبار والتي تؤدي الى سوء في الرؤية أحيانًا وتكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق، كما يتشكّل ​الضباب​ على المرتفعات.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الجمعة: غائم جزئيًا الى غائم أحيانًا وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة مع تساقط ​أمطار​ متفرقة وتكون مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب عى المرتفعات.

السبت: غائم جزئيًا مع ظهور بعض الضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود على الجبال والداخل