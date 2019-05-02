لجنة حقوق الانسان عقدت جلسة وبحثت موضوع الوقاية من التعذيب

عقدت لجنة ​حقوق الانسان​ جلسة مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة جلسة الوقاية من التعذيب لدرس الخطوات مع تسمية أعضاء اللجنة في ​مجلس الوزراء​. وأشار رئيس اللجنة النائب ​ميشال موسى​ إلى أن "المطلوب ونحن على أبواب موازنة تدرس في مجلس الوزراء أن يكون هناك موزانة مخصصة للبدء بتقعيل هذه الهيئة وأن يكون هناك باب متسقل للهيئة في ​الموازنة​ من هنا كان اجتماعنا اليوم وطلبنا موعدا مع وزير المال ​علي حسن خليل​ بهذا الخصوص".

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