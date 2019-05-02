بري وقع مع نظيره البرازيلي بروتوكول تعاون برلماني بين البلدين

وقع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ونظيره ​البرازيل​ي ​رودريغ مايا​ بروتوكول تعاون برلماني بين البلدين. ولفت بري، في مؤتمر صحافي مشترك الى "أنني تشرفت بلقاء حميم وعائلي وكأننا من وطن واحد بين رئيس مجلس النواب البرازيلي والوفد المرافق وبيني شخصيا"، مشيرا الى أن "العلاقة بين ​لبنان​ وابرازيل مختلفة عن أي علاقة أخرى ومتميزة وعائليو، بمعني أن ضعفي عدد سكان لبنان موجود في البرازيل".

وأضاف: "كان توقيع البروتوكول بين البرلمانين، ليكون هنك موقف موحد بالإضافة الى التبادل النيابي والعلاقات الثقافية والإقتصادية والاجتماعية التي تمهد للدبلوماسية الرسمية".

بدوره، رأى رئيس مجلس النواب البرازيلي أنه "اذا كان هناك تقربا برلمانيا بين البلدين فهو أيضا تقاربا بين الشعوب، والعلاقة قديمة بين الشعبين"، مشددا على أن "هذا البروتوكول مهم جدا للبلدين الشقيقين، ويساعد بترسيخ العلاقة بين الشعبين والبلدين".