ركّز وزير المال ​علي حسن خليل​، في تصريح قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، لمتابعة مناقشة مشروع ​الموازنة​، على أنّ "اليوم يوم آخر وقد انتهت مسألة المزايدات والتشويش على الموازنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال: اليوم يوم آخر وقد انتهت مسألة المزايدات والتشويش على الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.