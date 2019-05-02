لجنة تواصل المجلس المذهبي جالت في راشيا

جالت لجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي ل​طائفة الموحدين الدروز​ على عدد من بلدات قضاء ​راشيا​، والتقت بفعاليات ومرجعيات ومشايخ من الطائفة في المنطقة.

واستهل وفد اللجنة برئاسة ​اللواء​ الركن المتقاعد ​شوقي المصري​ لقاءاته بزيارة مقام "الست سارة" في بلدة ​ضهر الاحمر​ بحضور عدد من رجال الدين والفعاليات من البلدة وبلدات المحيدثة و​كوكبا​ والعقبة، حيث وضع الوفد الحضور في أجواء وخطة عمل المجلس المذهبي ولجانه و​تفاصيل​ إدارة شؤون الطائفة وأوقافها؛ وكان تأكيد على "التواصل مع الجميع والوقوف على الآراء المختلفة لاختيار الأنسب للطائفة".

ثم زار الوفد بلدة كفرقوق حيث كانت المحطة الأولى في مجلس آل عبد الخالق بحضور المشايخ والفعاليات، ثم خلوة آل عربي حيث كان في استقباله الشيخ ابو وليد سعيد عربي ولفيف من المشايخ، وكان تشديد في اللقاءين على "أهمية العمل التشاركي لخدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز".

ثم انتقل وفد اللجنة إلى بلدة عيحا حيث زار خلوة مشايخ آل شقير بحضور الشيخ ابو ​محمد صالح​ شقير، ثم مقام البلدة ،بحضور عدد كبير من المشايخ تقدمهم الشيخ أبو وسيم داوود حمص، أعقبها زيارة مجلس آل ابو لطيف بحضور مشايخ وفعاليات العائلة.

وزار الوفد بعدها النائب السابق ​فيصل الداوود​ بحضور عدد من المشايخ، حيث أكدت اللجنة "وضعية المجلس المذهبي القانونية ودوره المؤسساتي في العمل كمرجعية رسمية لخدمة وتمثيل جميع الموحدين الدروز دون استثناء".

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وتابعت اللجنة جولتها بزيارة خلوة آل القضماني في بلدة راشيا بحضور الشيخ ابو وسيم صالح القضماني وعدد من رجال الدين. فخلوة آل ابو ابراهيم بحضور مشايخ الخلوة وفعاليات من راشيا وفي مقدمهم الشيخ ابو محمد صالح ابو ابراهيم.

وبعد ذلك عقد لقاء موسع بحضور وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ مع فعاليات دينية ومدنية في منزل عضو المجلس المذهبي الشيخ اسعد سرحال، وبحضور أعضاء من لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي التي سلمت للوزير ابو فاعور درعاً تقديرية من المجلس المذهبي ورئيسه سماحة شيخ العقل ​الشيخ نعيم حسن​، تقديرا لدوره في إنجاز مراسيم إقامة مدينة صناعية على أرض الوقف في منطقة بعورتة في ​قضاء عاليه​.

وزارت اللجنة الشيخ الجليل أبو حمد جميل برغشة في بلدة بكيفا. ثم منزل عضو المجلس المذهبي علي فايق في راشيا. وبعدها زيارة إلى معمل حدائق راشيا للمنتوجات الغذائية.

واختتمت اللجنة جولتها بزيارة مقام الشيخ الفاضل في بلدة ​عين عطا​ بحضور مشايخ من البلدة والبلدات المجاورة عين حرشا، مزرعة جعفر، تنورة، وبيت لهيا.