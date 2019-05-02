ترامب: الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لحل أزمة فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لحل أزمة فنزويلا باستثناء اللجوء إلى أقصى خيار"، مشيراً إلى أن "هناك أشخاصا يريدون من الإدارة الأميركية أن تلجأ إلى هذا الخيار"، مؤكدا أن "كثيرا من الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة في هذه المسألة".
ووصف ترامب نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه "لاعب قاس"، مشيرا إلى أن "هذه البلاد تشهد حاليا فوضى مذهلة"، مضيفاً: "هذا المكان سيئ وخطير للغاية، ولذلك يجب فعل شيء هناك".
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