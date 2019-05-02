ترامب: الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها لحل أزمة فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الولايات المتحدة​ تفعل كل ما بوسعها لحل أزمة ​فنزويلا​ باستثناء اللجوء إلى أقصى خيار"، مشيراً إلى أن "هناك أشخاصا يريدون من ​الإدارة الأميركية​ أن تلجأ إلى هذا الخيار"، مؤكدا أن "كثيرا من الخيارات مطروحة أمام الولايات المتحدة في هذه المسألة".

ووصف ترامب نظيره الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بأنه "لاعب قاس"، مشيرا إلى أن "هذه البلاد تشهد حاليا فوضى مذهلة"، مضيفاً: "هذا المكان سيئ وخطير للغاية، ولذلك يجب فعل شيء هناك".