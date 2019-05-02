إرتفاع حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 257 قتيلا

أعلن المدير العامة لإدارة الصحة في سريلانكا، آنيل جاسينغي، "ارتفاع حصيلة الإعتداءات الّتي وقعت في أحد الفصح في البلاد إلى 257 قتيلًا". وكانت الحصيلة السابقة تتحدّث عن مقتل 253 شخصًا.
وأوضح في تصريح إلى وكالة "فرانس برس" أنّ "ارتفاع الحصيلة ناجم عن وفاة أشخاص يعالجون في مستشفيات، وهناك أيضًا أشلاء جثث، لذلك العدد هو 257 على الأقل حاليًّا".
وكانت سلطات سريلانكا قد أعلنت قبل أيام التعرّف على 42 أجنبيًّا بين القتلى. في حين لفتت وزارة الخارجية السريلانكية مساء الإثنين، إلى أنّ "عددًا من الأجانب ما زالوا مفقودين وقد يكونوا بين الجثث الّتي لم يتمّ التعرّف عليها في مشرحة كولومبو".
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