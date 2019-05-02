الدفاع الروسية نفت تقارير إعلامية عن مقتل 4 جنود لها في حماة السورية

نفت ​وزارة الدفاع الروسية​، البيانات والأنباء الّتي تداولتها وسائل الإعلام والمتعلّقة بمقتل أربعة جنود روس جراء قصف للمسلحين في محافظة حماة السورية، وشدّدت على أنّها "مزيّفة". وأكّدت أنّ "خلال الفترة الأخيرة، لم يُقتل جندي روسي واحد على أراضي سوريا، وجميع ممثّلي القوات المسلحة الروسية الموجودين في سوريا في آمان وسلام وبصحة جيّدة ويؤدّون المهام الموكلة إليهم"، معربةً عن أسفها لـ"تداول بعض وسائل الإعلام الروسية المعلومات غير الدقيقة، الّتي يوزّعها على وجه التحديد مسلحو المنظمات الإرهابية في الشبكات الإجتماعية".

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