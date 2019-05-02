التحقيق مع مدير الأمن الجزائري السابق في قضية الكوكايين

مثل اليوم المدير العام السابق للأمن ​الجزائر​ي، عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيقات بشأن قضية حجز 700 كلغ من ​الكوكايين​ بميناء وهران.

وكان ​اللواء​ هامل قد انتقد سير التحقيقات الأولية في القضية بالقول أن من يحارب ​الفساد​ يجب أن يكون نظيفاً، قبل أن تتم إقالته بعد ساعات من هذا التصريح.