التحقيق مع مدير الأمن الجزائري السابق في قضية الكوكايين

مثل اليوم المدير العام السابق للأمن الجزائري، عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيقات بشأن قضية حجز 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران.
وكان اللواء هامل قد انتقد سير التحقيقات الأولية في القضية بالقول أن من يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفاً، قبل أن تتم إقالته بعد ساعات من هذا التصريح.
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