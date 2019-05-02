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التحقيق مع مدير الأمن الجزائري السابق في قضية الكوكايين

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مثل اليوم المدير العام السابق للأمن ​الجزائر​ي، عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيقات بشأن قضية حجز 700 كلغ من ​الكوكايين​ بميناء وهران.

وكان ​اللواء​ هامل قد انتقد سير التحقيقات الأولية في القضية بالقول أن من يحارب ​الفساد​ يجب أن يكون نظيفاً، قبل أن تتم إقالته بعد ساعات من هذا التصريح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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