مسؤول ايراني: طهران ستتصدى لأي تهديد يستهدف مصالحها

لفت مساعد قائد ​الجيش الايراني​ للشؤون التنسيقية الاميرال ​حبيب الله سياري​ إلى أن "التاريخ أثبت بأن الشعب الايراني البطل وقف وسيقف بوجه أي تهديد يستهدف مصالحه الوطنية"، مشيراً إلى أن "​الخليج الفارسي​ يحظى منذ الماضي باهمية جيوسياسية واستراتيجية ولهذا السبب سعت القوى الاستكبارية والاستعمارية للهيمنة عليه".

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