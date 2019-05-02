الإخوان المسلمين بسوريا: تصنيف الجماعة إرهابية لن يدعم استقرار المنطقة

حذرت ​جماعة الإخوان المسلمين​ في ​سوريا​ من أن "المحاولات الأميركية لوضع الجماعة على قائمة ​الإرهاب​، لن تدعم استقرار المنطقة أو مجتمعاتها"، مؤكدةً أن "المحاولات التي تعمل على تصنيفها بأنها إرهابية وما سبقها من محاولات باءت بالفشل".

ولفتت إلى أن "هذه المحاولات لن تدعم استقرار المنطقة أو مجتمعاتها، بل تفتح أبوابا لنمو الأفكار المتطرفة والمتشددة التي ترعاها بعض الأنظمة المستبدة"، مشيرةً إلى أنه "على الجهات التي تتحرك في هذا الاتجاه، أن تستبدل ذلك بالحوار والتفاهم، من أجل مصالح الجميع".

وبينت الجماعة أن "الأفكار التي تأسست عليها معلنة ومتاحة للجميع، حيث تعكس فكرا وسطيا معتدلا يدعو للتسامح والتعايش والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التطرف والإرهاب".