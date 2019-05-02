توجه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى وفد المنطقة 2452 لأندية ​الروتاري​، قائلا: "اختياركم ​لبنان​ لعقد مؤتمركم هو شهادة له بأنه ينعم ب​الأمن​ والاستقرار خلافاً لغيره من الدول".

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لوفد من الروتاري: اختياركم لبنان لعقد مؤتمركم هو شهادة له بأنه ينعم بالأمن والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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