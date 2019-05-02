امتناع جنوب إفريقيا وروسيا عن التصويت لتمديد “المينورسو” في الصحراء المغربية يغضب أمريكا 

عبرت البعثة الأمريكية في مجلس الأمن عن موقفها من امتناع كل من روسيا، وجنوب إفريقيا عن التصويت على نص مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، الذي اعتمده مجلس الأمن، أول أمس الثلاثاء، بأغلبية الأصوات، معلنا من خلاله تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية “المينورسو” لستة أشهر إضافية.

وقال المنسق السياسي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “رودني هنتر” في تصريح له عقب التصويت الأممي، خلال الأسبوع الجاري، إن بلاده تتأسف لامتناع كل من روسيا، وجنوب إفريقيا عن التصويت على نص المشروع، الذي قدمته على الرغم من الجهود، التي بذلتها بلاده من أجل ضمان وحدة الدول في المشروع، الذي قدمته لمجلس الأمن.

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واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن المشروع، الذي قدمته بلاده لمجلس الأمن بخصوص الصحراء تضمن التنصيص على أن المشاورات الجارية بين المبعوث الشخصي للأمين العام وكل من المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو” تروم إيجاد حل واقعي، وقابل للتطبيق، ودائم لنزاع الصحراء.

من جانبها، فسرت روسيا عدم تصويتها على القرار الأممي حول الصحراء المغربية بأنه ضم “تعديلات تسير في اتجاه غير محايد”، فيما اعتبر جنوب إفريقيا، الحليف التقليدي لانفصاليي “البوليساريو” أن امتناعها عن التصويت لصالح القرار، يعكس عدم موافقتها على مضامينه.