سعد لمجرد بلوك غير مسبوق.. غير لون شعره!-صورة

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غير الفنان سعد لمجرد لون شعره إلى الأبيض، وظهر بلوك جديد، يبدو أنه سيستغله في تصوير عمل جديد.
ونشر لمجرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة أمس الأربعاء، صورة يظهر فيها باللوك الجديد، وعلق عليها: “عندما تستطيع أن تقوم بشيء يجعلك سعيدا” .
المثير للانتباه في صورة لمجرد ليس شعره فقط، بل حتى القلادة، التي يحملها، ظهرت بارزة.
يذكر أن لمجرد سبق أن أكد أنه يحضر لعمل جديد في الظرفية الحالية، ولم يحدد أي من الأعمال المنتظرة منه، هل الديو المشترك مع الفناير؟ أم كليب مع محمد رمضان؟، أم أنه أول عمل فردي؟.
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