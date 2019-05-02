فالفيردي: النتيجة رائعة ولكن لم نحسم التأهل بعد

أكد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن المواجهة بين فريقه وليفربول في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا ما زالت مفتوحة رغم الفوز الكبير 3 / صفر على ليفربول مساء أمس الأربعاء في مباراة الذهاب بهذه المواجهة.

وأشار فالفيردي ، خلال المؤتمر الصحفي لفريقه بعد المباراة ، إلى أنه “ما من سبب” للثقة الزائدة أو اعتبار المواجهة حسمت وأن الفريق تأهل للنهائي.

وأضاف : “بالطبع ، أرى أن ليفربول لديه القدرة على الرد. في الموسم الماضي ، سجل ليفربول ثلاثة أهداف في شباك مانشستر سيتي وفاز 3 / صفر في دور الثمانية. وفي نفس الدور (دور الثمانية) بالبطولة الموسم الماضي ، فزنا 4 / 1 على روما ذهابا لكن الفريق الإيطالي أطاح بنا خارج البطولة بالفوز 3 / صفر إيابا”.

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ويرى فالفيردي أن فريقه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات وقائية لكن عليه أن يضع ما حدث في مواجهة روما الموسم الماضي أمام عينيه قبل مباراة الإياب أمام ليفربول لأن المواجهة مع ليفربول ما زالت مفتوحة.

وقال فالفيردي : “التجربة يجب أن تكون مفيدة. هذا واضح للغاية. شاهدنا ما قدمه المنافس هنا وكيف تعامل مع المباراة ، كما شاهدناه يلعب على استاد آنفيلد والإيقاع الذي يصبغ به مبارياته. أظهر ليفربول لنا أنه يجب ألا نتسم بمزيد من الثقة. المواجهة مفتوحة. لم نعبر إلى النهائي وسنواجه كثيرا من الصعوبة إيابا”.

ورغم الفوز الكبير 3 / صفر ذهابا ، أشار فالفيردي إلى أن برشلونة يتعين عليه أن يبذل جهدا كبيرا وألا يسمح لليفربول بهز الشباك في مباراة الإياب.