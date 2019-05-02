وجدة..قطار يدهس شابا ويحول جثته إلى أشلاء

لقي شاب مصرعه على الفور، ليلة الأربعاء/ الخميس، في وجدة، وذلك بعدما ألقى بنفسه أمام قطار، كان على مستوى في حي المحرش.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن شابا في العشرينات من العمر، يرجح أنه أقدم على الانتحار بطريقة بشعة، بعدما رمى بنفسه في سكة القطار، الذي حول جسده إلى أشلاء في صورة محزنة.

وأضاف المصدر ذاته أن القطار، الذي دهس الهالك، يمر من وسط حي سكني “حي المحرشي 2″، دون تسييج لجنباته، أو وجود حارس لهذا المقطع السككي.