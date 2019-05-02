العيطة تفقد اسما نسائيا بارزا

توفيت الفنانة المغربية أمينة النوني، شيخة العيطة المشهورة باسم عائشة بوحميد، أول أمس الثلاثاء.

وأعلن الشاعر والمؤلف، حسن نجمي، خبر وفاة الشيخة المختصة في العيطة الحصباوية، من خلال تدوينة فايسبوكية، دون فيها: “فقدت الساحة الغنائية في المغرب، هذا اليوم، فنانة العيطة العبدية (الحصبة) الشيخة “عايشة بوحميد (واسمها الحقيقي أمينة النوني)”.

وأضاف نجمي: “رحم الله الفقيدة العزيزة، وألهم ذويها، ومحبيها، وزميلاتها وزملائها في تراث العيطة، خصوصا مجموعة أولاد بن اعكيدة في أسفي، الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أن ميدان العيطة فقد، في بداية السنة الحالية، الشيخ مصطفى البيضاوي، بعدما كان يعاني صحيا.