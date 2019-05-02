توفيت الفنانة المغربية أمينة النوني، شيخة العيطة المشهورة باسم عائشة بوحميد، أول أمس الثلاثاء.
وأعلن الشاعر والمؤلف، حسن نجمي، خبر وفاة الشيخة المختصة في العيطة الحصباوية، من خلال تدوينة فايسبوكية، دون فيها: “فقدت الساحة الغنائية في المغرب، هذا اليوم، فنانة العيطة العبدية (الحصبة) الشيخة “عايشة بوحميد (واسمها الحقيقي أمينة النوني)”.
وأضاف نجمي: “رحم الله الفقيدة العزيزة، وألهم ذويها، ومحبيها، وزميلاتها وزملائها في تراث العيطة، خصوصا مجموعة أولاد بن اعكيدة في أسفي، الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
يذكر أن ميدان العيطة فقد، في بداية السنة الحالية، الشيخ مصطفى البيضاوي، بعدما كان يعاني صحيا.
كانت هذه تفاصيل خبر العيطة تفقد اسما نسائيا بارزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.