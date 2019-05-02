“ONSSA ” يطلق عملية ترقيم الأغنام لعيد الأضحى مجانا

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أمس الأربعاء، عن الانطلاقة الرسمية لعملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى1440 (2019)، حيث ينتظر أن تسمل هذه العملية جميع المربين والمسمنين مجانا.

‎وحسب بلاغ للمكتب، أصدره أمس الأربعاء، فإنه سيتم خلال هذه العملية ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى لهذا الموسم، باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية.

وكانت عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1439 (2018) قد أسفرت عن ترقيم حوالي 7 ملايين رأس، فيما تهدف عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى إلى تمكين المستهلكين من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

‎جدير بالذكر أن المصالح البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قامت منذ فاتح يناير 2019 بتسجيل ضيعات تربية وتسمين الأغنام والماعز، حيث أسفرت هذه العملية عن تسجيل أزيد من مائتي واثنا عشر ألف(212.000 ) وحدة.