بعد توقيف الإضراب .. “المتعاقدون” ينتظرون دعوة أمزازي للجلوس على طاولة الحوار

بعد أيام من تعليق الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات الجهوية لإضراب عن العمل دام سبعة أسابيع بوساطة برلمانية بينهم وبين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لا زال الأساتذة ينتظرون استدعاءهم للحوار.

وقالت مصادر نقابية لـ”اليوم 24″ إن وزير التعليم سعيد أمزازي كان قد وعد “المتعاقدين” والنقابات الأكثر تمثيلية بالجلوس على طاولة الحوار مباشرة فاتح ماي، غير أن الأطراف لم تتوصل بعد بأي دعوة للحوار.

ورغم الوساطة التي قادها حزب الاستقلال نهاية الأسبوع الماضي وأفضت بالفعل إلى عودة الآلاف من الأساتذة “المتعاقدين” إلى حجرات التدريس ابتداءا من يوم الإثنين الماضي، إلا أن قطاع التعليم لا زال يعرف إضرابا، حيث قرر أساتذة “الزنزانة 9” والذي يبلغ مجمل عددهم 4700 أستاذ الاستمرار في الإضراب عن العمل لمدة أسبوع، مطالبين الحكومة بالالتفات إلى مطالبهم، والتي تتلخص في ترقية بأثر مالي وإداري رجعي.

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يشار إلى أنه بعد الوساطة التي قام بها الفريق الاستقلالي بين الأساتذة “المتعاقدين” المضربين منذ شهر مارس والحكومة، ووسط تأكيد الحكومة على استعدادها للعودة للحوار، قرر الأساتدة تعليق إضرابهم ب62 صوت مقابل 11 صوتا مع تمديد الإضراب.

ويضم النداء الاستقلالي، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، دعوة إلى “المتعاقدين” من أجل العودة إلى مقرات عملهم، ابتداءً من اليوم الاثنين، مقابل التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الحوار على أرضية الملف المطلبي في شموليته، والتراجع عن تغيير البنية، وإلغاء التدابير الزجرية، وقرارات العزل، مع إرجاع المطرودين.

كما يضم النداء دعوة إلى وزارة سعيد أمزازي، من أجل توقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار، وصرف الأجور الموقوفة، داعيا الطرفين، الأساتذة، والوزارة المعنية، إلى إيجاد حل نهائي، ومقبول لهذا الملف “بما ينتصر للمصلحة العامة للوطن على ما دون سواها”.