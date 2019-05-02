بالرغم من توقيفه لمباراتين.. أيوب نناح قد يعزز صفوف الرجاء في مباراة سريع واد زم

على الرغم من قرار اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة اللكية المغربية لكرة القدم، القاضي بتوقيف اللاعب أيوب نناح، لمبارتين اثنتين، بسبب تلقيه لبطاقة حمراء، في مباراة فريق حسنية أكادير الأخيرة، إلا أن الفريق الأخضر مازال يأمل في الاستفادة من خدمات لاعبه.

وقرر النادي الأخضر استئناف هذه العقوبة المسلطة على اللاعب، وبعث رسالة ثانية للجامعة، يطالبها بتخفيض العقوبة المسلطة على نناح، وتقليصها من مباراتين اثنتين، إلى مباراة واحدة، حتى يتسنى له خوض مباراة سريع واد زم القادمة، ضمن مباريات الجولة 27 من البطولة الاحترافية.

ونشر النادي الأخضر، مساء أمس الأربعاء، بلاغا رسميا على موقعه الرسمي، جاء فيه أن ” نادي الرجاء الرياضي تقدم باستئناف امام اللجنة المركزية للاستئناف بخصوص القرار الصادر عن لجنة الانضباط و الروح الرياضية القاضي بتوقيف اللاعب ايوب نناح لمباراتين”.

وكانت الجامعة قد قررت في وقت سابق توقيف نناح لمباراتين اثنتين، مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب “السب والشتم وتلفظه بألقاظ نابية” في حق اللاعب عبد الكريم باعدي، مدافع فريق حسنية أكادير.