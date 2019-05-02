عرض فيلم روني/ الغربان | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 08/ 05/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: مؤسسة عبدالمحسن القطان، رام الله

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قد يكون فيلم "روني" (أو الغربان)، أحد أغرب التأملات حول الطفولة على الإطلاق. يتتبع الفيلم مسار فتاة وحيدة في التاسعة من عمرها، أهملتها والدتها بقسوة، فهربت من البيت واختطفت طفلة تبلغ ثلاثة سنوات بحثًا عن السعادة. رغم صعوبة الموضوع، يبقى الفيلم مبهمًا وبعيدًا عن نمط أفلام الرعب، فيحافظ على جوهر حلميّ وعاطفي بعض الشيء.

مع ذلك، يتسلل شعور مرعب ينذر بالشؤم إلى كل إطار من الفيلم وهو يستكشف عالمًا بريئًا في الأساس ولكن يشوبه شيء أكثر ظلمة. قلمّا يظهر والدا الطفلة المخطوفة على الشاشة، بل ننغمس نحن كليًّا في عالم الطفلتين القادرات على التجول دون هدف، دون أن يتفقدهم الكبار من حولهم. لا شكّ أن فيلم الغربان لا يمكن نسيانه ولكن يتم إغفاله كجزء من تاريخ السينما البولندية المعاصرة.

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