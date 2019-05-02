حصص باليه للكبار | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 07/ 05/ 2019 الزمان: 18:30 المكان: سرية رام الله الأولى، رام الله Advertisements تنظم سرية رام الله الأولى حصص رقص باليه مع هيلينا كرينال، من عمر 15 عامًا وما فوق. تكلفة الحصة الواحدة: 25 شيقل و تكلفة الدورة لل8 حصص 160. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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