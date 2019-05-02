الدوري الإنجليزي: أخطاء ليفربول محرّمة حتى الدقائق الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطمح ليفربول لملمة خيبته، بعد خسارته القاسية أمام برشلونة بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يحل السبت ضيفًا على نيوكاسل في المرحلة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويواجه ليفربول خطر الخروج خالي الوفاض في موسم قدم فيه عروضا رائعة وجمع رقما قياسيا من النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، لكنه واجه فريقا قويا جدا هو مانشستر سيتي في الدوري ، كما انه يحتاج إلى معجزة لقلب تخلفه قاريا أمام برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بثلاثية نظيفة عندما يستضيفه على ملعب أنفيلد الثلاثاء المقبل.

وقدم ليفربول أداء جيدا في مواجهة برشلونة لكنه دفع ثمن الفرص التي أضاعها لاعبوه وتحديدا السنغالي ساديو ماني وجيمس ميلنر والمصري محمد صلاح.

ولن تكون المباراة ضد نيوكاسل سهلة لا سيما من الناحية البدنية بعد ثلاثة أيام فقط من مواجهة مضنية ضد برشلونة، كما ان أصحاب الأرض بقيادة مدرب ليفربول السابق الإسباني رافايل بينيتز يقدمون عروضا جيدة في الآونة الأخيرة حيث فازوا ست مرات في آخر سبع مباريات خاضوها على أرضهم.

ولا مجال لليفربول بالتفريط بأي نقطة لان ذلك يعني أمكانية تتويج مانشستر سيتي باللقب نظريا عندما يستضيف ليستر سيتي في حال فوزه بالمباراة لا سيما بان فارق الأهداف يميل لصالح السيتيزنز.

ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 92 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الساعي إلى احراز اللقب للمرة الأولى منذ عام 1990.

ويشهد السباق نحو احتلال المركزين الثالث والرابع صراعا مريرا بين أربعة أندية هي توتنهام (الثالث) وتشلسي (الرابع) وأرسنال (الخامس) ومانشستر يونايتد (السادس)، حيث لا يفصل بين الثالث والسادس سوى 5 نقاط.

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ويحل توتنهام ضيفا على بورنموث في مباراة لا تخلو من صعوبة بالنسبة إلى النادي اللندني لأنها تأتي قبل أربعة أيام من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا علما بأن توتنهام خسر على ملعبه ذهابا صفر-1.

أما تشلسي فيلتقي واتفورد العنيد على ملعبه، وبات تشلسي في وضع جيد بعد انتزاعه التعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في عقر دار الأخير الأسبوع الماضي، لكنه يعاني من إصابات عدة في خط الدفاع أبرزها للألماني انطونيو روديغر الذي تعرض لإصابة في ركبته الأسبوع الماضي وسيغيب حتى نهاية الموسم.

واعتبر مدرب تشلسي الذي يتعرض لانتقادات كبيرة في موسمه الأول مع فريقه بان فريقه قدم موسما ناجحا حتى الآن بقوله "خضنا نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية وبلغنا نصف نهائي الدوري الأوروبي ونحتل المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا وبالتالي فان موسمنا ناجح على العموم".

وسيحاول أرسنال استعادة توازنه بعد ثلاث هزائم تواليا قلصت من حظوظه في احتلال مركز مؤهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل عندما يستضيف برايتون في مباراة سهل نسبيا على الورق.

كما يخوض مانشستر يونايتد المتذبذب المستوى في الآونة الأخيرة مباراة سهلة أمام مضيفه هادرسفيلد الذي يلعب من اجل الشرف ليس إلا بعد ان تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى منذ فترة طويلة.

يذكر ان تشلسي او أرسنال يملكان طريقا آخر نحو المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكن ذلك يمر من خلال التتويج بالدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث يلتقي الأول مع اينتراخت فرانكفورت الألماني في نصف النهائي وأرسنال مع فالنسيا الإسباني.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي ولفرهامبتون مع فولهام، وست هام مع ساوثمبتون، كارديف سيتي مع كريستال بالاس.