محاضرة عن السوائل الممغنطة | بيرزيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 07/ 05/ 2019 الزمان: 3:30 المكان: نادي الفيزياء، جامعة بيرزيت Advertisements ينظم نادي الفيزياء في جامعة بيرزيت، عرضًا يقدمه الدكتور خالد عيد حول أبحاثه في مجال السوائل الممغنطة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي سيقيمها النادي بهدف نشر المعرفة الفيزيائية وتشجيع الطلبة على الدخول في مجال الأبحاث ومواكبة تطورات العلم. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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