نركض بجانب الجدار | بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 07/ 05/ 2019

الزمان: 5:45

المكان: حاجز 300 (القبّة)، بيت لحم

Advertisements



"نركض جمب الجدار" فعالية ركض بمحاذاة جدار الفصل العنصري من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. هذه الفعالية تنظمها مجموعة الحق في الحركة - فلسطين للمرة الأولى، بهدف تسليط الضوء على المعيقات التي تواجه الفلسطينيين فيما يتعلق بحق الإنسان الأساسي بحرية الحركة والتنقل.

سيكون المسير يوم الثلاثاء، 07 أيار (مايو) 2019، من حاجز 200 (القبّة) حتى بلدة الخضر.

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.