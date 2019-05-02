اللجنة التحضيرية: استقبال الأسير أمير مخول في البقيعة الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت اللجنة التحضيرية لاستقبال الأسير أمير مخول إنه سيجري استقباله بعد أن ينال حريته في قرية البقيعة، مساء يوم الأحد المقبل.

وأوضحت أن "موعدنا مع أمير، الأحد 5.5 الساعة 5:00 مساء في باحة كنيسة سيدة الجليل في قرية مخول – البقيعة - المدخل الغربي".

وأكدت اللجنة: "تبلى القيود وتبقى إرادة الأحرار، في الساعة الخامسة من مساء الأحد الخامس من أيار تبدأ الوفود الشعبية الواسعة بالتوافد لاستقبال الأسير السياسي القيادي، أمير مخول، الذي يتحرر من سجنه وينطلق إلى الحرية بعد أن قضى تسعة أعوام بالتمام والكمال في سجن الجلبوع للأسرى السياسيين. وكان أمير يشغل منصب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية العربية في البلاد 'اتجاه' وكذلك منصب رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عند اعتقاله".

وأشارت اللجنة إلى أن "أمير والأطر القائمة على الاجتماع يستقبلون وفود المهنئين ابتداء من الساعة 5:00 مساء في باحة كنيسة سيدة الجليل للروم الكاثوليك في قرية مخول - البقيعة (المدخل الغربي)، ثم يجري اجتماع شعبي واسع في قاعة الكنيسة دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، واللجنة الشعبية للدفاع عن أمير مخول، وعائلة الأسير المحرر. ويعقد الاجتماع بمشاركة واسعة من وفود المحبين والأصدقاء ورفاق دربه النضالي الوحدوي الطويل، وممثلي الهيئات الشعبية والوطنية وممثلي أطر وحدة الصف الكفاحية التي آمن بها أمير واتبعها منهجا".

وأكد مركّز التحضيرات، عصام مخول، أن "موعد خروج أمير من السجن ليس معروفا، كما أن مكان خروجه ليس معروفا أيضا، ولذلك يرجى من جميع المهنئين والمعنيين باستقباله اعتماد الساعة الخامسة مساء للوصول إلى موقع استقباله وفق التفاصيل المذكورة أعلاه".

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وأضاف أن "موعد أمير مع الحرية سيكون حدثا مثيراً للآلاف من أبناء هذا الوطن الذين اعتادوا أمير مناضلا مركزياً ومثابرا في ساحات النضال الوطني والتقدمي، السياسي والاجتماعي، محليا وفي محافل التضامن العالمي".

وأشار إلى أن "برنامج الاستقبال الشعبي سينطلق بعدد من أغاني الحرية التي تقدمها الفنانة القديرة أمل مرقس والفنان القدير سمير مخول. ثم تتوالى كلمات قصيرة احتفاء بتحرر أمير من بينها كلمات رئيس مجلس البقيعة المحلي د. سويد سويد، ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والمطران عطا الله حنا، وكلمات هامة من عدد من الشخصيات والوفود المهنئة. كما سيقدم أمير مخول كلمة هامة في الاجتماع يخاطب فيها جمهور المهنئين وجماهير شعبه والقوى المساندة للنضال العادل".

ولفتت لجنة التحضيرات إلى أن "أي تفاصيل أخرى تم نشرها بخصوص الاستقبال وطابعه وطبيعته تختلف عن التفاصيل التي وردت في هذا البيان، ليست دقيقة وقد تخلق بلبلة، ولذا يرجى اعتماد المعلومات التي جاءت في هذا البيان دون غيره".