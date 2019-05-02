يوجا باستخدام الكرسي | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 06/ 05/ 2019

الزمان: 11:00

المكان: منتدى الخبرات، رام الله

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حصة يوجا باستخدام الكرسي في منتدى الخبرات، مع عضوة المنتدى المدربة نوران نصيف.

لا يحتاج هذا النوع من اليوجا لمرونة أو لياقة بدنية مسبقة، فكل شخص يمكنه القيام بها ضمن امكاناته/ ا. ما يحتاجه تدريب اليوجا باستخدام الكرسي هو فقط كرسي له ظهر وأرجل ثابته وملابس مريحة.



يمكن التسجيل عبر الاتصال على الرقم: 2945555 والرقم الداخلي 831. أو إرسال رسالة على البريد الإلكتروني: [email protected]

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