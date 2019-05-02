نركض بجانب الجدار | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: 06/ 05/ 2019
الزمان: 5:45
المكان: دوار المنارة، رام الله
"نركض جمب الجدار" فعالية ركض بمحاذاة جدار الفصل العنصري من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. هذه الفعالية تنظمها مجموعة الحق في الحركة - فلسطين للمرة الأولى، بهدف تسليط الضوء على المعيقات التي تواجه الفلسطينيين فيما يتعلق بحق الإنسان الأساسي بحرية الحركة والتنقل.
سيكون المسير يوم الإثنين، 06 أيار (مايو) 2019، من شارع الإرسال لغاية حاجز قلنديا.
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