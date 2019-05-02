نركض بجانب الجدار | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: 06/ 05/ 2019

الزمان: 5:45

المكان: دوار المنارة، رام الله



"نركض جمب الجدار" فعالية ركض بمحاذاة جدار الفصل العنصري من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. هذه الفعالية تنظمها مجموعة الحق في الحركة - فلسطين للمرة الأولى، بهدف تسليط الضوء على المعيقات التي تواجه الفلسطينيين فيما يتعلق بحق الإنسان الأساسي بحرية الحركة والتنقل.

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سيكون المسير يوم الإثنين، 06 أيار (مايو) 2019، من شارع الإرسال لغاية حاجز قلنديا.

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