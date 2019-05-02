شكرا لقرائتكم خبر عن الوطن الإماراتية: الموقف الأمريكي تجاه إيران والإخوان يخدم المسعى العالمي ضد الإرهاب والان مع التفاصيل

أكدت صحيفة "الوطن" أن الموقف الأمريكي اليوم يقوم بفرض عقوبات على النظام الإرهابي الأول في العالم، وذراعه المتمثلة في ما يسمى "الحرس الثوري"، وذات الحال بإدراج مفرخة الإرهاب المتمثلة في جماعة "الإخوان المسلمين"، على قائمة الإرهاب، وهو توجه يخدم المسعى العالمي الذي ضاق ذرعاً بنظام عصي على التقويم، وطالما اكتوى من وحشية الإرهاب القذرة والعمليات الجبانة التي أوقعت آلاف الضحايا حول العالم وتتواصل منذ عقود طويلة.

وقالت الصحيفة تحت عنوان " اجتثاث أنظمة وجماعات الإرهاب " : لاشك أن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، تختصر الزمن عبر قرارات عديدة كان من اللازم أن يتم اتخاذها منذ سنين طويلة، واليوم الحرب على الإرهاب تعتبر حرباً مصيرية للبشرية في مواجهة أحد أخطر الأوبئة التي ترفع شعارات الموت والقتل والعنصرية والتطرف وغيرها، وكان الرهان الذي سبق أن اتبعته إدارة سابقة وبالتحديد خلال حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أنها اعتقدت بإمكانية احتواء أنظمة تدعم الإرهاب مثل إيران، أو غض الطرف عن محاولات وصول جماعات إرهابية مثل "الإخوان" للسلطة، وكانت الشعارات الفضفاضة أداة لتمرير التساهل مع تحديات لا يجوز السكوت عنها.

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وأضافت : اليوم الدعوات تتزايد لحشد الجهود ومحاربة هذا الوباء وتجفيف منابع تمويله ووضع حد لما يقوم به كل مراهن وداعم للإرهاب سواء أكان نظاماً على غرار "نظام الملالي"، أو جماعة مثل "الإخوان"، أو غيرهما، لأن التعامل معهما من هذا المنطلق فيه دعم لتسريع تحقيق الأهداف التي يتم العمل عليها من قبل المجتمع الدولي، والدفع باتجاه إنهاء ما تعرض له العالم من ويلات بفعل التطرف والعنف والإرهاب.

وأوضحت أن دول المنطقة اختبرت طويلاً الإثم الذي تقوم به تنظيمات إرهابية، وكانت جماعة "الإخوان" سبب مآس للملايين من أبناء الشعوب العربية، كما عانت معظم دول المنطقة من التدخل الإيراني في شؤونها، وإرسال المليشيات لكل مكان وجدت إليه منفذاً ودعم التنظيمات الموغلة في الوحشية، ومن هنا فإن التوجه الأمريكي الرادع يخدم المساعي العالمية برمتها للوصول إلى عالم خال من جميع أنواع الإرهاب والتطرف أياً كانت.

وأكدت "الوطن" أن العالم اليوم يركز على قيم المحبة والسلام والتآخي الإنساني، لأنها تحصن العقول والأجيال من الانجراف إلى دوائر الشر، في حين تبقى أنظمة ثانية وأولها إيران، والتنظيمات الإرهابية تحاول المناورة لجر المغيبين وتحويلهم إلى أدوات قتل متنقلة .. وبالتالي فإن القرار الأمريكي بإدراج كل هذه الأنظمة والجماعات في نفس الخانة السوداء قرار هام ويأتي في وقت تحتاجه الجهود العالمية.