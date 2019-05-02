شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الجنوب يحصل على عضوية منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة والان مع التفاصيل

حصل جنوب اليمن، على عضوية منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (UNPO)، حسبما أفاد نائب رئيس دائرة العلاقات الخارجية، محمد الغيثي .

وقال الغيثي في تغريدة له بتويتر، "في تاريخ 11 يناير 2018م، قبل اكثر من عام بدأ مكتب الإدارة العامة للشؤون الخارجية في الإتحاد الاوروبي العمل من اجل حصول الجنوب على عضوية منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة (UNPO)" .

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وأضاف "واليوم تتكلل المساعي بالنجاح ولله الحمد .. شكرا للاخ احمد بن فريد وفريقنا المتميز في دول الإتحاد الاوروبي" .

ومنظمة الأمم والشعوب غير الممثلة، هي منظمة غير حكومية دولية وديمقراطية يتألف اعضائها من الشعوب الأصلية والأقاليم المحتلة والأقليات والدول والأقاليم المستقلة التي تفتقد الاعتراف الدولي بها.

ويشترط للإنضمام إلى عضوية المنظمة الموافقة على خمسة مبادئ مذكورة في ميثاقها وهي الحق المتساوي لتقرير المصير، وتبني معايير حقوق الإنسان المقبول بها دولياً، وتبني مبادئ الديموقراطية ورفض الاستبداد واللاتسامح الديني، والتشجيع على اللاعنف ورفض الإرهاب كوسيلة لتحقيق الهدف، وحماية البيئة.