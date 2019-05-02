شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تلغي قداس الأحد بالكنائس خشية هجمات إرهابية والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات السريلانكية، الخميس، إلغاء قداس الأحد القادم في الكنائس، خشية هجمات إرهابية على شاكلة سلسلة هجمات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصاً.

وقال متحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا إنّ الكنيسة تلقت "معلومات محددة عن هجومين محتملين ضد كنائس"، ما دفع الكنيسة لإلغاء قداس 5 مايو، الذي كان سيكون الأول منذ اعتداءات أحد الفصح الدامي التي أسفرت عن مقتل 257 شخصاً.

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات السريلانكية أن الاعتداءات التي وقعت في أحد الفصح في البلاد أسفرت عن سقوط 257 قتيلاً، حسب حصيلة جديدة، مشيرة إلى أن هذا العدد يمكن أن يرتفع.

وقال آنيل جاسينغي، المدير العام لإدارة الصحة، إن "الحصيلة أصبحت الآن 257 قتيلاً". وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 253 شخصاً.

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وأوضح أن "ارتفاع الحصيلة ناجم عن وفاة أشخاص يعالجون في مستشفيات، وهناك أيضا أشلاء جثث، لذلك العدد هو 257 على الأقل" حالياً.

وكانت سلطات سريلانكا أعلنت قبل أيام أنه تم التعرف على 42 أجنبياً بين القتلى.

وكان رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، قال، الأربعاء، إن أجنبياً قد يكون الرأس المدبر لتفجيرات عيد الفصح، التي أعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عنها، وقال للتنظيم المتشدد "دع بلدي وشأنه".

وحذر سيريسينا لشبكة "سكاي نيوز" من أن يكون "داعش" وضع "استراتيجية جديدة" باستهداف دول صغيرة.

وقال مصدر بالحكومة، الثلاثاء، إن الشرطة وقوات الأمن في أنحاء البلاد تلقت تعليمات بأن تظل في حالة تأهب قصوى، إذ من المتوقع أن يحاول المتشددون تنفيذ هجمات جديدة قبل شهر رمضان الذي يبدأ الأحد أو الاثنين القادم، بحسب رؤية الهلال.