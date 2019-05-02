شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 140 مدنياً وإصابة 811 بخروقات الحوثي لهدنة الحديدة والان مع التفاصيل

رصد الجيش، الأربعاء، 3719 خرقا، ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة غرب البلاد، منذ بدء سريان الهدنة الأممية في 18 ديسمبر 2018م.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد الركن عبده مجلي، في مؤتمر صحافي، عقده في مدينة مأرب، أن تلك الخروقات أسفرت عن مقتل 140 مواطناً، وجرح 811 آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وذكر أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني، جنوب مدينة الحديدة، مؤكداً أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.

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وأكد أن ميليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في ظل صمت وتغاضٍ أممي لهذه الممارسات، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

ودعا ناطق الجيش، الأمم المتحدة، لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي تعمل على تهجير السكان من بعض مناطق في مديرية الدريهمي، وتحتل منازلهم وتحولها إلى ثكنات لعناصرها ومخازن أسلحة.