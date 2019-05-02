شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الإنتقالي يصل ساحة الاحتفال بيافع والان مع التفاصيل

وصل قبل قليل، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الى ساحة الاحتفال بمحافظة يافع .

وكان الربيدي قد زار صباح اليوم، جبل العر الذي ياتي هذا في ذكرى تحريره، وجاء ذلك بحضور عدد كبير من أبناء يافع والمحافظات الجنوبية.