شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا .. حكومة السراج تعترف بحقيقة الباخرة الإيرانية قبالة مصراتة والان مع التفاصيل

أعترفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في ليبيا، بحقيقة الباخرة الغامضة التي رصدت قبالة سواحل مصراتة .

وقالت في بيان رسمي لها، أن السفينة الغامضة التي رصدت قبالة سواحل مصراتة إيرانية ومدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية الأوروبية.

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وأضاف البيان أن النائب العام أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات والتأكد من مطابقة بضائعها ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة.

وكانت قناة "العربية" أفادت في وقت سابق أن سفينة إيرانية محملة بالأسلحة وصلت إلى ميناء مصراتة، بينما أعلن وزير الداخلية أنه سيفتح تحيقيقاً حول الموضوع.

تصريح وزير الداخلية أتى بعد الضغط الدولي على حكومة الوفاق لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دولياً وفق الخارجية الأميركية.