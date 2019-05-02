احباط تفجير طائرة بقنبلة اخفيت "بمفرمة لحم"

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "التايمز" البريطانية، الخميس، تقريرا بعنوان "جهادي أخفى قنبلة في مفرمة لحم لتفجيرها على متن الطائرة".

وقال التقرير إنه وجهت لشقيقين، هما خالد ومحمود خياط (من أصول لبنانية)، اتهامات بالتخطيط لتفجير قنبلة في طائرة ركاب كانت متجهة من أستراليا إلى الإمارات.

وأشار إلى أن أحدهما، خالد، أدين بالفعل بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، التي كانت تقل 320 مسافراً، من سيدني إلى أبو ظبي.



وأردف أن خالد (51 عاما) خطط لزرع القنبلة ووضعها في حقيبة اليد الخاصة بأخيه، عامر، الذي لم يكن له علم بحمله القنبلة إلى الطائرة في يوليو/تموز 2017.

وتابع بالقول إن عامر يؤكد أن لا صلة له بمخطط تفجير الطائرة.

ونقل كاتب التقرير عن الشرطة قولها إن "العبوة الناسفة" ضبطت لتنفجر بعد 20 دقيقة من انطلاق الطائرة.

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وأضافت أن خالد خبأ العبوة في "مفرمة اللحمط ووضعها في حقيبة يد عامر (41 عاما)، إلا أن الموظفين في المطار وجدوا أن حقيبة يده ثقيلة ولم تسمح له بحملها إلى الطائرة.

ووجدت الشرطة خلال تفتيشها منزل خالد مواد متفجرة ومعدات لصنع المتفجرات، كما أكد الادعاء أن خالد حصل على هذه المتفجرات من تنظيم الدولة الإسلامية.

وختم الكاتب بالقول إن خالد يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة.

