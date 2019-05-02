تحالف إيران والإخوان وفساد البشير.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علاقات إيران والإخوان المشبوهة يوثقها تاريخ من الإرهاب، وعائلة الفلسطيني القتيل بتركيا تطالب بتحقيق دولي، وصفقة تميم وظريف "الفاسدة" لإنقاذ الإخوان من ترامب، وبدء التحقيق مع "البشير" في جرائم فساد، وليونيل ميسي قاهر الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا، وبعد "أفنجرز: إند جيم".. مارفل تستعد لإصدار 6 أفلام جديدة.. وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الخميس 2 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا

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