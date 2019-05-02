«أنقذوا الهند».. دعاية انتخابية تسببت في اعتقال كلب

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في واقعة غربية من نوعها، اعتقلت السلطات في الهند "كلبا" وصاحبه في أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات العامة بالبلاد، التي تقام حاليًّا، وحتى منتصف شهر مايو الجاري. «أنقذوا الهند» كانت هذه الجملة التي تسببت في اعتقال الكلب وصاحبه في أثناء التصويت الانتخابي؛ إذ اعتبرتها الحكومة دعاية محظورة، قبل أن يضع إيناك موتيرام تشودري صاحب الكلب، ملصقًا يحمل تلك العبارة على جسد الكلب، وسار بها في منطقة الاقتراع، ترويجا لأحد المرشحين، مخالفًا بذلك قواعد وقوانين الانتخابات.

ويبدو أن «تشودري» يجهل هذه التعليمات الصارمة، فيما أعلنت الشرطة أنه تم التعرف على الشخص الذى تم القبض عليه مع الكلب، مؤكدة أن ما حدث انتهاك للمادة 171 من قانون العقوبات الهندي بخرق قواعد الانتخابات. وأفادت الشرطة بأن القوانين والقواعد تحظر الدعاية في يوم الاقتراع، مشيرة إلى أنه في النهاية

ويبدو أن «تشودري» يجهل هذه التعليمات الصارمة، فيما أعلنت الشرطة أنه تم التعرف على الشخص الذى تم القبض عليه مع الكلب، مؤكدة أن ما حدث انتهاك للمادة 171 من قانون العقوبات الهندي بخرق قواعد الانتخابات. Advertisements وأفادت الشرطة بأن القوانين والقواعد تحظر الدعاية في يوم الاقتراع، مشيرة إلى أنه في النهاية تم إطلاق سراح الكلب وصاحبه، مع تحذيره. وفي 11 أبريل الماضي، فتحت مراكز الاقتراع في الهند أبوابها أمام مئات ملايين الناخبين الذي سيُدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة الضخمة التي ستجرى خلال فترة تمتد نحو ستة أسابيع. وتجرى الانتخابات على سبع مراحل حتى 19 مايو، ويسعى فيها رئيس الوزراء نارندرا مودي لولاية ثانية أمام راهول غاندي المتحدر من سلالة غاندي- نهرو. اقرأ أيضا: وضع حجر أساس أول معبد هندوسي في الإمارات (فيديو)

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