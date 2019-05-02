سي إن إن : أردوغان يعاني إنتكاسة سياسية بسبب الإنتخابات

قالت شبكة سي إن إن الإخبارية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه انتكاسة سياسية كبيرة بعدما فقد حزبه السيطرة على العاصمة أنقرة، في معركة انتخابات محلية شديدة الوطأة .

وأظهرت النتائج الأولية فوز المعارضة بفارق ضئيل في اسطنبول، واحدة من أكبر المدن التركية، أمام حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان.

وستعد النتائج، حال تأكيدها نهائياً، بمثابة ضربة قاصمة لأردوغان، الذي سيطر على السياسة التركية منذ أن أصبح رئيساً للوزراء في عام 2003.

وفي أنقرة، فاز حزب الشعب الجمهوري المعارض بأكثر من 50% من الأصوات، بينما حصل حزب العدالة والتنمية على حوالي 47%، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الأناضول، وهي المرة الأولى منذ 25 سنة، التي تفلت فيها العاصمة من قبضة حزب أردوغان.

وفي اسطنبول، كانت النتيجة قريبة جدا، حيث تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي. ووفقاً لوكالة الأناضول، حصل حزب الشعب الجمهوري على 48.79% من الأصوات، بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 48.51%.

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وأصر بيرم سينوكاك، رئيس مقاطعة اسطنبول، على فوز حزب أردوغان، مضيفاً أن نتائج العدالة والتنمية حتى الآن تتطابق مع النتائج الرسمية.

وقال سينوكاك، بحسب وكالة الأناضول، "إن هناك مخالفات يمكن أن تؤثر بسهولة على نتيجة الانتخابات"، مضيفاً أن حزب العدالة والتنمية قد يثبت ذلك.

ووفقاً للنتائج الأولية التي نشرتها وكالة الأناضول، فقد حصل حزب أردوغان بالتحالف مع حزب الحركة الوطنية (MHP)، على 51.63% من إجمالي الأصوات، في حين حصل تحالف المعارضة على 37.55% في جميع أنحاء تركيا.

وتعد النتائج في اسطنبول ذات مغزى خاص، حيث إن أردوغان بدأ مسيرته السياسية هناك، حيث شغل منصب العمدة في التسعينيات. ومنذ ذلك الحين، فاز سلف أردوغان عن حزب العدالة والتنمية بشكل متواصل في الانتخابات.