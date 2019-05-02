سقوط طائرة عسكرية جزائرية في وادي سوف جنوبي البلاد

أفادت وسائل إعلام جزائرية، الخميس، بسقوط طائرة مروحية عسكرية قرب مطار قمار، بمدينة وادي سوف جنوبي البلاد.

ولا يعرف بعد ما إذا كان الحادث خلف ضحايا أم لا، في وقت شهدت فيه طائرات الجيش الجزائري خلال الأعوام الماضية حوادث أسفرت عن عشرات الضحايا.

وفي مارس الماضي، سقطت طائرة تدريب عسكرية جزائرية خلال تمارين الطيران الليلية في ولاية وهران غربي البلاد، مما أدى إلى مقتل قائدها، بوجادي محمد مهدي.

كما لقي شخصان حتفهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بولاية تيارت غربي العاصمة الجزائرية، في فبراير الماضي.