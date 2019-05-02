سقوط مروحية عسكرية بالقرب من مطار قمار بالجزائر

ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن مروحية عسكرية سقطت بالقرب من مطار قمار بمدينة وادي سوف جنوبي البلاد.
يأتي هذا بعد نحو شهرين من حادث سقوط طائرة عسكرية ومقتل ركابها بمحافظة تيارت (280 كلم غرب الجزائر العاصمة)،وفقا للعين الإخبارية.
وعرفت الجزائر في السنوات الأخيرة عدداً من حوادث سقوط الطائرات العسكرية في عدة مناطق من البلاد فاق عددها 14 حادثاً في السنوات العشر الأخيرة، كان أكبرها كارثة سقوط طائرة "إليوشن آي إل 76" في 11 أبريل/نيسان 2018 في منطقة بوفاريك وسط الجزائر.
وسجل الحادث حينها أثقل حصيلة ضحايا في تاريخ البلاد، وصل عددهم إلى 257 شخصاً أغلبهم عسكريون، وصنف كعاشر أسوأ حادث جوي في العالم.
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