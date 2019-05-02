رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 3005 سجين بمناسبة شهر رمضان

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ، خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 3005 سجناء بمناسبة شهر رمضان . وبحسب وكالة وام فقد أعلن الشيخ خليفة، تكفله بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذا لتلك الأحكام . ودأبت القيادة الإماراتية في أبوظبي والأمارات الأخرى على الإفراج على السجناء المعسرين بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم .

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