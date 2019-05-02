شكرا لقرائتكم الوفاق: السفينة قبالة مصراتة إيرانية ومدرجة بالعقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق بياناً أعلنت فيه أن السفينة الغامضة التي رصدت قبالة سواحل مصراتة إيرانية ومدرجة ضمن قائمة العقوبات الأميركية الأوروبية.

وأضاف البيان أن النائب العام أمر بحجز السفينة والتحفظ عليها لحين استيفاء التحقيقات والتأكد من مطابقة بضائعها ببوليصة الشحن وعدم وجود أي مواد ممنوعة.

وكانت قناة "العربية" أفادت في وقت سابق أن سفينة إيرانية محملة بالأسلحة وصلت إلى ميناء مصراتة، بينما أعلن وزير الداخلية أنه سيفتح تحيقيقاً حول الموضوع.

تصريح وزير الداخلية أتى بعد الضغط الدولي على حكومة الوفاق لمعرفة أسباب قدوم تلك السفينة المعاقبة دولياً وفق الخارجية الأميركية.