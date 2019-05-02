دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الأمير وليام وزوجته كيت يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما شارلوت بنشر صور جديدة

لندن (رويترز) - نشر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون ثلاث صور جديدة لابنتهما الصغيرة الأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها الرابع الذي تحتفل به الأسرة يوم الخميس.

والتقطت كيت الصور الثلاث للأميرة، التي تأتي في الترتيب الرابع لولاية عرش بريطانيا، في حدائق قصر كينسينجتون بوسط لندن وفي منزل العائلة في نورفولك بشرق انجلترا.

وغالبا ما تنشر كيت صورا عائلية للاحتفال بعيد ميلاد أبنائها.

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وتشهد العائلة المالكة البريطانية خلال هذه الفترة احتفالات بأعياد ميلاد أفراد من العائلة. فلقد تم الاحتفال بأول عيد ميلاد للويس شقيق شارلوت قبل أسبوعين أي بعد يومين من الاحتفال بعيد ميلاد الملكة اليزابيث الثانية الثالث والتسعين.

ومن المتوقع أيضا ولادة أول طفل للأمير هاري الشقيق الأصغر للأمير وليام وزوجته ميجان في أي يوم من الآن.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)