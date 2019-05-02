مفاجأة.. الأسرة الحاكمة القطرية تعرض مجوهراتها للبيع في مزاد

أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، أن أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر سقطت في فخ الإفلاس، حيث اضطرت لعرض 400 قطعة من مجوهراتها الثمينة والنادرة للبيع، بعدما بعثر نظام الحمدين الإرهابي الحاكم في قطر أموال الشعب القطري على دعم الإرهابيين وشراء الذمم والمواقف لتحسين صورته الملوثة.
وكشفت الصحيفة عن اتجاه أسرة آل ثاني إلى دار كريستيز للمزادات، من أجل عرض مجموعة من المجوهرات الثمينة والنادرة للبيع، كان بعضها معروضًا في متحف المتروبوليتان للفنون، ومتحف فيكتوريا أند ألبرت.
وقال راهول كاداكيا مدير قسم المجوهرات الدولي في دار كريستيز...
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