النشرة: بلبلة بالبقاع اثر ارتفاع أسعار التبغ 10 دولارات عن كل صندوق بالأسواق

عَلِمت "النشرة" أنّ "أسعار ​التبغ​ الوطني والأجنبي ارتفعت عشرة دولارات عن كلّ صندوق في أسواق ​البقاع​ ولدى التجار، فأثار الإرتفاع المفاجئ بعد الأعياد بلبلةً في الأسواق، بانتظار قرار "إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية- ​الريجي​" حول رفع الأسعار من عدمه بعودة الاستقرار إلى الأسواق، في حال تمّ التسليم وفق الأسعار المتداولة في فترة ما قبل الأعياد".

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