أكّد حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، عقب لقائه رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، أنّ "​الليرة اللبنانية​ مستقرّة وستبقى مستقرّة، و​المصرف المركزي​ سوف يدعم قروضًا سكنية وللقطاعات الإنتاجية".

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كانت هذه تفاصيل خبر سلامة: الليرة مستقرة وستبقى كذلك والمصرف المركزي سيدعم قروضا سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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