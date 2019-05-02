رئيس أوكرانيا المنتخب يعتذر للمسلمين على ما تضمنه برنامجه الهزلي السابق

جدد رئيس ​أوكرانيا​ المنتخب ​فلاديمير زيلينسكي​ اعتذاره لجميع المسلمين على ما تضمنه برنامج هزلي سابق له من لقطات تظهر رئيس جمهورية ​الشيشان​ الروسية ​رمضان قديروف​ وهو يبكي.

وأوضح زيلينسكي، الذي طالما عمل ممثلا كوميديا، أنه لم يكن على علم باللقطات المعدة للفيديو الذي عرض في البرنامج وأن فريقا من المحررين هو الذي تولى اختيارها. وقال: "أود أن اعتذر للعالم المسلم بأجمعه على ما فعله شبابنا"، مضيفا أنه لو علم مسبقا بمضمون الفيديو، لما سمح لفريقه بعرضه، لأنه يدرك أن "الدين موضوع حساس، والتعرض للمشاعر الدينية أمر غير لائق إطلاقا".

وسبق أن اعتذر زيلينسكي على هذا الفيديو بعد عرضه عام 2014، عندما لفت الكثيرون إلى أنه تضمن لقطات صورت عام 2012 لقديروف وهو يبكي أثناء دعاء لروح والده أحمد حاجي قديروف الذي قتل في تفجير إرهابي عام 2004.

وفي البرنامج الذي قدمه زيلينسكي جاء فيديو قديروف مصحوبا بتسجيل صوتي لشخص آخر يتباكى هدم تماثيل لينين في أوكرانيا في أعقاب تغيير النظام بانقلاب شباط عام 2014، فبدا في الفيديو وكأن قديروف يبكي أسفا لتدمير تماثيل لينين.