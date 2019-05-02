إجلاء نحو 800 ألف شخص في الهند قبل الوصول المتوقع للإعصار الكبير "فاني"

أجلت السلطات الهندية نحو 800 ألف شخص في الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية، قبل الوصول المتوقّع لإعصار "فاني" الّذي بلغت سرعة الرياح فيه 200 كلم في الساعة.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أنّ "الإعصار سيضرب مدينة بوري المقدّسة عند الهندوس، بعد ظهر يوم الجمعة".
بدور، لفت مسؤول في إدارة الإنقاذ لوكالة "فرانس برس"، إلى أنّه "تمّ نقل 80 ألف شخص إلى أماكن آمنة ليل الأربعاء- الخميس من 13 منطقة في ولاية أوديشا"، الّتي ستتلقّى الضربة الكبرى للإعصار. وبيّن أنّه "سيتمّ نقل المزيد من الناس إلى أماكن آمنة".
يُذكر أنّ الإعصار ضرب خليج البنغال، ترافقه رياح سرعتها 205 كلم في الساعة، وهو أقوى إعصار يضرب الساحل الشرقي للهند منذ عقدين. وهو الآن على بعد 450 كلم من الساحل.
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