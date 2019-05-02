الشركة الوطنية الإيرانية للنفط: ناقلة نفط إيرانية اتجهت إلى ميناء جدة بسبب عطل فني

أوضحت الشركة الوطنية ال​إيران​ية للنفط ان "​ناقلة نفط​ إيرانية اتجهت إلى ميناء جدة بسبب عطل فني".

وكان المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي قد أعلن أنّ "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقّى بلاغًا من برج ميناء جدة الإسلامي و"مركز البحث والإنقاذ السعودي" في الهيئة العامة للطيران المدني، والمتضمّن استقبالهم نداء استغاثة من قبل سفينة "هابينس 1- HAPPINESS I"، حيث طلب قبطان ​السفينة​ المساعدة في قطر السفينة، وذلك لوجود عطل في المحرّكات وأنّها في وضع فقد السيطرة".

وأوضح أنّ "بتحليل المعلومات للسفينة "هابينس 1"، اتّضح أنّها تحمل علم إيران ويتكوّن طاقمها من 26 بحارًا، 24 من الجنسية الإيرانية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، وأنّها ناقلة تحمل مواد نفطية، وتقع جنوب غرب ميناء جدة الإسلامي بمسافة 70 ميلًا بحريًّا"، مبيّنًا أنّ "على الفور، تمّ تفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه ​السعودية​ بالتنسيق مع الجهات المشاركة في الخطة، حيث باشرت عدد من سفن حرس الحدود، والهيئة العامة للموانئ، وشركة "أرامكو" السعودية، وشركة بحري، الاستجابة لعملية إنقاذ السفينة وطاقمها". وركّز على أنّ "كذلك، تمّ تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة ​التلوث​، وتكليف طيران ​الأمن​ بمسح المنطقة جويًّا لضمان عدم وجود أي أضرار بيئية أو مظاهر تلوث".

ولفت المتحدّث إلى أنّ "السعودية تلقت طلبًا رسميًّا عبر الوفد السعودي الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​، من القائم بالأعمال في الوفد الإيراني للمساعدة، والّتي كانت قد انطلقت فور تلقّي بلاغ الإستغاثة، حيث تمّ اتّخاذ الإحتياطات اللازمة كافّة لسلامة طاقم السفينة، وعدم حدوث أي أضرار بيئية، وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة".

وأكّد أنّ "هذا الإجراء يأتي بتوجيه من ​القيادة​ الرشيدة، وانطلاقًا من الدور الإنساني للسعودية، كعادتها في مثل هذه الحالات".